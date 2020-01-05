“الأحوال الجوية” تغلق موانئ النفط شرقي ليبيا

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين في ليبيا، الأحد، أنه تقرر إغلاق الموانئ النفطية الأربعة، شرقي البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

والموانئ التي جرى إغلاقها هي الزويتينة وبريجا ورأس لانوف والسدر، وهي واقعة في منطقة تعرف باسم الهلال النفطي في ليبيا.

وأضاف المصدران، وهما مصدر في ميناء بريجا ومهندس في ميناء الزويتينة، أن الإغلاق قد يستمر ثلاثة أيام.

وجرى تحميل 600 ألف برميل نفط في ميناء الزويتينة على ناقلة متوجهة إلى إيطاليا قبل إغلاق الميناء.

والموانئ التي جرى إغلاقها هي الزويتينة وبريجا ورأس لانوف والسدر، وهي واقعة في منطقة تعرف باسم الهلال النفطي في ليبيا.

وأضاف المصدران، وهما مصدر في ميناء بريجا ومهندس في ميناء الزويتينة، أن الإغلاق قد يستمر ثلاثة أيام.

وجرى تحميل 600 ألف برميل نفط في ميناء الزويتينة على ناقلة متوجهة إلى إيطاليا قبل إغلاق الميناء.