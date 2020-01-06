‫نزع الملكية: انجاز 1313 معاملة في ديسمبر الماضي‬

قالت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة التي انجزتها الادارة في شهر ديسمبر الماضي بلغ 1313 معاملة.
واوضح مدير الادارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان عدد الشهادات الصادرة للافراد والمؤسسات بلغ 1062 شهادة و148 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية.
وتهدف الادارة الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلسي الوزراء والبلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.
قالت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة التي انجزتها الادارة في شهر ديسمبر الماضي بلغ 1313 معاملة.