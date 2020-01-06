‫نزع الملكية: انجاز 1313 معاملة في ديسمبر الماضي‬

‫قالت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة التي انجزتها الادارة في شهر ديسمبر الماضي بلغ 1313 معاملة.‬



‫واوضح مدير الادارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان عدد الشهادات الصادرة للافراد والمؤسسات بلغ 1062 شهادة و148 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية.‬



‫وتهدف الادارة الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلسي الوزراء والبلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.‬