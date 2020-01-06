توترات الشرق الأوسط تهبط بالأسهم الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، الاثنين، في الوقت الذي استمرت فيه التوترات التي أعقبت مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية، ليقتصر الشراء على “الملاذات الآمنة” بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية، وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات.

وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6 بالمئة، وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين، حسبما نقلت “رويترز”.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع.

وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في أوروبا، حيث انخفض المؤشر داكس نحو واحد بالمئة.

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية، وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات.

وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6 بالمئة، وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين، حسبما نقلت “رويترز”.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع.

وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في أوروبا، حيث انخفض المؤشر داكس نحو واحد بالمئة.