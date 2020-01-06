‫«المركز»: بورصة الكويت سجلت في 2019 افضل عائدات خلال 5 سنوات‬

‫قالت شركة المركز المالي الكويتية ان بورصة الكويت حققت افضل اداء في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 كما سجلت افضل عائدات سنوية منذ عام 2014.‬



‫وعزت الشركة في تقرير متخصص اصدرته اليوم الاثنين هذا الاداء القوي الذي تميزت به بورصة الكويت الى قرار مؤسسة مورغان ستانلي بادراج السوق في مؤشرها العالمي للاسواق الناشئة خلال العام الجاري.‬



‫واوضحت ان المؤشر العام لبورصة الكويت ارتفع بنسبة 23.7 في المئة مع مكاسب نسبتها 32.4 في المئة حققها السوق الاول مبينة ان ترقية السوق اعطت زخما لاداء الاسهم الكويتية قبل اغلاق جلسات العام الماضي.‬



‫وافادت ان اسهم القطاع المصرفي كانت اكبر الرابحين بين اسهم القطاعات بارتفاع بلغ 35.7 في المئة خلال 2019 مبينة ان اسهم جميع الشركات القيادية في السوق الكويتي حققت مكاسب كبيرة خلال 2019.‬



‫وفيما يتعلق بالاسواق الخليجية قالت ان مؤشر ستاندرد آند بورز للاسواق الخليجية سجل ارباحا سنوية بلغت 8.3 في المئة مبينة ان جميع الاسواق حققت عائدات ايجابية باستثناء سوق سلطنة عمان.‬



‫وذكرت ان السوق البحريني كان ثاني اكبر الرابحين بين الاسواق الخليجية بارتفاع نسبته 20.4 في المئة عام 2019 بعد اداء ثابت في العام السابق.‬



‫وقالت ان السوق السعودي اختتم العام بمكاسب بلغت نسبتها 7.2 في المئة رغم ادراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.‬



‫واضافت ان عام 2019 سيبقى اهم الاعوام في تاريخ البورصة السعودية اذ شهدت الاكتتاب العام في اسهم شركة ارامكو بحصيلة تقييم بلغت تريليوني دولار امريكي في الايام الاولى فقط من التداول خلال شهر ديسمبر الماضي.‬



‫وافادت ان سوق دبي انتعش بمكاسب سنوية بلغت 9.3 في المئة في حين ظل السوق القطري الذي كان افضل سوق خليجي في 2018 ثابت الاداء مع مكاسب طفيفة بلغت 1.2 في المئة خلال 2019.‬



‫وبينت ان سوق ابو ظبي ارتفع بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2019 في حين استمر سوق سلطنة عمان على الاداء السلبي للعام الثاني على التوالي مسجلا انخفاضا بلغ 7.9 في المئة.‬