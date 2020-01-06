‫«التجارة»: «مكافحة غسيل الأموال» أصدرت 120 تدبيرًا احترازيًا ضد شركات مخالفة‬

‫أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 128 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون «2013/106» في شهر ديسمبر الماضي.‬



‫وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 14 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و9 شركات مجوهرات وشركة تأمين كما تضمنت أمرا بإلزام 49 شركة عقارية وشركتي صرافة و49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات، بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، بجانب إصدارها أمرًا بتقديم تقارير لـ 7 شركات عقارية وشركتي صرافة و5 شركات مجوهرات.‬



‫كما تلقت الإدارة 19 طلبا تأسيس من شركات عقارية، و3 شركات تأمين.‬



‫وأصدرت إدارة مكافحة غسيل الأموال 3 قرارات بإيقاف النشاط لشركات صرافة. فيما تلقت طلب إيقاف من شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، و7 شركات صرافة.‬