الهجمات الإيرانية تقفز بأسعار النفط والذهب

أدت الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إلى قفزات كبيرة في أسعار النفط والذهب، حسبما كشفت وكالات الأنباء.

وارتفع النفط بقوة، ليزيد الخام الأميركي نحو 3 دولارات، الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو 3 دولارات، بما يعادل حوالي 5 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.

ولم يشهد خام برنت تداولات بعد عقب تراجعه نحو 1 بالمئة، الثلاثاء.

كما صعدت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية «الأونصة» المهم، مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد الهجمات.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1605.80 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.6 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2040.57 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 1.2 بالمئة إلى 18.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر عند 18.71 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.75 دولار.

وارتفع النفط بقوة، ليزيد الخام الأميركي نحو 3 دولارات، الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو 3 دولارات، بما يعادل حوالي 5 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.

ولم يشهد خام برنت تداولات بعد عقب تراجعه نحو 1 بالمئة، الثلاثاء.

كما صعدت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية «الأونصة» المهم، مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد الهجمات.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1605.80 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.6 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2040.57 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 1.2 بالمئة إلى 18.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر عند 18.71 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.75 دولار.