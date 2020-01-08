بعد الضربة الإيرانية.. أعلى سعر للذهب في 7 سنوات

صعدت أسعار الذهب بنحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مقتربة من سعر 1600 دولار للأوقية «الأونصة» للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قواعد في العراق تستضيف قوات أميركية.

وبحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1585.80 دولار للأوقية، وفق “رويترز”.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1589.30 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانج يان، محللة السوق لدى “سي.ام.سي ماركتس،”المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وأضاف “هذه «الهجمات الإيرانية» تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف”.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 18.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 970.25 دولار.

وبحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1585.80 دولار للأوقية، وفق “رويترز”.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1589.30 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانج يان، محللة السوق لدى “سي.ام.سي ماركتس،”المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وأضاف “هذه «الهجمات الإيرانية» تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف”.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 18.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 970.25 دولار.