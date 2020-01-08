أوبك: منشآت العراق النفطية “آمنة”

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الأربعاء، أن المنشآت النفطية العراقية آمنة وأن إنتاج البلاد مستمر، في رسالة تطمين، بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد بالعراق تستضيف قوات أميركية.

وأوضح الأمين العام لأوبك، محمد باركيند، على هامش مؤتمر في أبوظبي “من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال”، وفق ما أضافت “رويترز”.

وقال إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وكانت إيران وجهة فجر اليوم ضربة صاروخية إلى قاعدتين في شمال العراق وغربه تستضيفان قوات أميركية.

وأدت الضربة الإيرانية إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الصباحية بمقدرا 3 دولارات ليصبح عند 65.50 دولار للبرميل.

وينتج العراق نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا، يصدر منها 3.4 مليون برميل، ويعتبر ثاني أكبر المنتجين في منظمة «أوبك».

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

وأوضح الأمين العام لأوبك، محمد باركيند، على هامش مؤتمر في أبوظبي “من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال”، وفق ما أضافت “رويترز”.

وقال إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وكانت إيران وجهة فجر اليوم ضربة صاروخية إلى قاعدتين في شمال العراق وغربه تستضيفان قوات أميركية.

وأدت الضربة الإيرانية إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الصباحية بمقدرا 3 دولارات ليصبح عند 65.50 دولار للبرميل.

وينتج العراق نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا، يصدر منها 3.4 مليون برميل، ويعتبر ثاني أكبر المنتجين في منظمة «أوبك».

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.