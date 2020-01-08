‫أوبك: منشآت العراق النفطية «آمنة»‬

‫أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الأربعاء، أن المنشآت النفطية العراقية آمنة وأن إنتاج البلاد مستمر، في رسالة تطمين، بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد بالعراق تستضيف قوات أميركية.‬

‫وأوضح الأمين العام لأوبك، محمد باركيند، على هامش مؤتمر في أبوظبي “من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال”، وفق ما أضافت “رويترز”.‬

‫وقال إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.‬

‫وكانت إيران وجهة فجر اليوم ضربة صاروخية إلى قاعدتين في شمال العراق وغربه تستضيفان قوات أميركية.‬

‫وأدت الضربة الإيرانية إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الصباحية بمقدرا 3 دولارات ليصبح عند 65.50 دولار للبرميل.‬

‫وينتج العراق نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا، يصدر منها 3.4 مليون برميل، ويعتبر ثاني أكبر المنتجين في منظمة «أوبك».‬

‫وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.‬