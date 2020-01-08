‫بوينغ: نجمع مزيداً من المعلومات عن حادث الطائرة الأوكرانية‬

‫قالت شركة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرة بوينج 737 التي سقطت اليوم الأربعاء بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، إنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن الحادث.‬



‫وأوضحت الشركة عبر موقعها على تويتر أنها على دراية بالتقارير الإعلامية بشأن الكارثة، وأضافت “ونحن بصدد جمع مزيد من المعلومات بهذا الشأن”.‬



‫وذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.‬



‫وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 في إيران عقب إقلاعها “بسبب خلل فني”.‬



‫وذكرت وكالة “إسنا” الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.‬



‫وأضافت أن “الطائرة كانت تقل 180 راكباً بالإضافة إلى طاقمها”.‬



‫ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.‬