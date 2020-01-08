‫المركزي: انخفاض عرض النقد 0.7 بالمئة في نوفمبر الماضي‬

‫أظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاربعاء انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بنسبة 0.7 في المئة في نوفمبر الماضي على اساس شهري مسجلا 38.2 مليار دينار كويتي «نحو 126 مليار دولار امريكي».‬



‫وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في نوفمبر الماضي 0.2 في المئة الى 33.7 مليار دينار «نحو 111 مليار دولار».‬



‫واضافت ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية هبطت في نوفمبر الماضي 4.3 في المئة لتبلغ 2.7 مليار دينار «نحو 8.9 مليار دولار» ليبلغ اجمالي ودائع القطاع الخاص 36.3 مليار دينار «نحو 119.7 مليار دولار».‬



‫وبينت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات «المركزي» في نوفمبر الماضي استقرت عند مستوى 2.97 مليار دينار «نحو 9.8 مليار دولار».‬



‫واشارت الى ان اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.2 في المئة ليسجل نحو سبعة مليار دينار «نحو 23 مليار دولار».‬



‫واوضحت ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في نوفمبر الماضي ليبلغ 7.8 مليار دينار «نحو 25.6 مليار دولار» في حين ارتفعت ودائع لاجل لدى «المركزي» بنسبة 12.6 في المئة لتصل الى 2.2 مليار دينار «نحو 7.3 مليار دولار».‬



‫وافادت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين «حجم الائتمان المصرفي الممنوح» انخفضت في نوفمبر الماضي 0.3 بالمئة عن مستواها المسجل في اكتوبر الماضي لتبلغ 38.2 مليار دينار «نحو 126.3 مليار دولار».‬



‫ولفتت الى ان متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة.‬



‫واشارت الى تراجع تمويل الواردات الكويتية في نوفمبر بنسبة 30.6 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 303.6 فلس لكل دولار.‬



‫ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.‬



‫ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.‬