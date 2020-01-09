ارتفاع التضحم السنوي بالمدن المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر من 3.6% في نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي معدلاً للتضخم عند تسعة في المئة «زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية».

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متعاقبة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ويستهدف البنك المركزي معدلاً للتضخم عند تسعة في المئة «زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية».

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متعاقبة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.