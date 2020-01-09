أسعار الغذاء العالمية تبلغ أعلى مستوى في 5 أشهر

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ديسمبر.

وجاء صعود أسعار الغذاء العالمية مدعوما بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب.

وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي.

وبالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسط المؤشر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018، لكن دون الذروة التي بلغها في 2011 عند 230 نقطة.

ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

وجاء صعود أسعار الغذاء العالمية مدعوما بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب.

وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي.

وبالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسط المؤشر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018، لكن دون الذروة التي بلغها في 2011 عند 230 نقطة.

ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.