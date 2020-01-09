‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الاسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 108.5 نقطة‬

‫أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الخميس، على ارتفاع المؤشر العام 108.5 نقاط ليبلغ مستوى 6230.2 نقطة بنسبة 1.77 في المئة.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 214.8 مليون سهم تمت من خلال 9333 صفقة نقدية بقيمة 58.8 مليون دينار كويتي.‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4845.6 نقطة بنسبة 1.34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 100.6 مليون سهم تمت عبر 3757 صفقة نقدية بقيمة 7.4 مليون دينار.‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 130.4 نقطة ليصل لمستوى 6929.4 نقطة بنسبة 1.92 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 114.2 مليون سهم تمت عبر 5576 صفقة بقيمة 61.4 مليون دينار.‬



‫وكانت شركات «فيوتشر كيد» و«نور» و«السورية» و«أموال» و«سنرجي» الاكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بيتك» و«أهلي متحد» و«وطني» و«خليج ب» و«برقان» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «آبار» و«المنتجعات» و«اسس» و«بيان» و«آسيا» الاكثر انخفاضا.‬



‫وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.‬



‫ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات أو أصول.‬