بعد هزيمة بوينغ.. تفوق جديد لإيرباص

حققت شركة إيرباص ارتفاعا في طلبيات الطائرات لعام 2019، لكنها أخفقت في أن تواكب التسليمات للعام الثاني على التوالي بعد أن ألغت برنامجها للطائرة العملاقة إيه 380، وقامت بتنقية دفاترها من بعض الصفقات غير النشطة، التي خلفها تداعي ازدهار للطلبيات في القطاع.

وحققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36 بالمئة وهو الأقوى في 6 سنوات.

ويأتي ذلك بعد طلب لشراء 40 من طائراتها طراز إيه 330-نيو عريضة البدن من جانب عميل لم يُعلن اسمه في الأيام الأخيرة لعام 2019.

وزاد صافي الطلبيات بعد الإلغاءات 3 بالمئة إلى 768 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها سلمت عددا قياسيا من الطائرات بلغ 863 في 2019، بزيادة 7.98 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز في تقرير حصري الإجمالي السنوي في أول يناير.

وتضع تلك الأرقام إيرباص على مسار التفوق على بوينغ في كل من الطلبيات والتسليمات للمرة الأولى منذ 2011، في الوقت الذي تكابد فيه الشركة الأميركية المنافسة لإيرباص مصاعب من جراء أزمة وقف تحليق طائرتها 737 ماكس.

ومن المقرر أن تعلن بوينغ عن أرقامها الثلاثاء القادم.

وتمخضت بيانات إيرباص عن معدل لصافي الطبيات إلى التسليمات عند 0.89، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2009.

وحققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36 بالمئة وهو الأقوى في 6 سنوات.

ويأتي ذلك بعد طلب لشراء 40 من طائراتها طراز إيه 330-نيو عريضة البدن من جانب عميل لم يُعلن اسمه في الأيام الأخيرة لعام 2019.

وزاد صافي الطلبيات بعد الإلغاءات 3 بالمئة إلى 768 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها سلمت عددا قياسيا من الطائرات بلغ 863 في 2019، بزيادة 7.98 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز في تقرير حصري الإجمالي السنوي في أول يناير.

وتضع تلك الأرقام إيرباص على مسار التفوق على بوينغ في كل من الطلبيات والتسليمات للمرة الأولى منذ 2011، في الوقت الذي تكابد فيه الشركة الأميركية المنافسة لإيرباص مصاعب من جراء أزمة وقف تحليق طائرتها 737 ماكس.

ومن المقرر أن تعلن بوينغ عن أرقامها الثلاثاء القادم.

وتمخضت بيانات إيرباص عن معدل لصافي الطبيات إلى التسليمات عند 0.89، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2009.