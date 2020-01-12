‫«او.تي.سي»: تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 39.1 الف دينار‬

‫شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا ب«او.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 1.2 مليون سهم بقيمة 39.1 الف دينار كويتي «نحو 128.5 ألف دولار أمريكي» تمت عبر 28 صفقة.‬



‫وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الاحد ان شاشة الصفقات الفورية بلغ حجم التداولات 927 الف سهم بقيمة 22.2 الف دينار «نحو 72.9 الف دولار» تمت عبر 23 صفقة.‬



‫واضافت الشركة ان الصفقات الخاصة بلغت تداولات اسهمها 305 آلاف سهم بقيمة بلغت 16.9 الف دينار «نحو 55.5 الف دولار» تمت عبر خمس صفقات.‬



‫وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع الكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.‬



‫وكانت عملية تداول هذه الاوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الاسعار وصعوبة تحصيل المبالغ. ‬