مصرف لبنان المركزي يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين، وتوحيدها، لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

وكان سلامة أكد، في رسالة نصية لرويترز، إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير لطلب “الصلاحيات الاستثنائية اللازمة”.

وأضاف لرويترز أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

وجاء في الخطاب الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه يجب “تنظيم هذه الإجراءات، وتوحيدها بين المصارف، بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين، والعملاء جميعا”.

وكان سلامة أكد، في رسالة نصية لرويترز، إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير لطلب “الصلاحيات الاستثنائية اللازمة”.

وأضاف لرويترز أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

وجاء في الخطاب الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه يجب “تنظيم هذه الإجراءات، وتوحيدها بين المصارف، بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين، والعملاء جميعا”.