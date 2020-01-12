الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعها خلال بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، حسبما أوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وذكرت وكالة «أ ش أ» أنه طبقا لآخر تحديث، تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,92 جنيه للشراء، و16,02 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,91جنيه للشراء، و16,01 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,90 جنيه للشراء، و16,00 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، شهد الدولار تراجعًا بقيمة خمسة قروش، ليسجل 15,89 جنيه للشراء، و15,99 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة-مصر، سجل سعر الدولار تراجعًا بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,91 جنيه للشراء، و16,01 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقًا لموقع البنك الأهلي المصري، تراجعت أسعار العملات الأجنبية بشكل كبير، مقارنة بالعملات العربية التي تراجعت بقيم متفاوتة.

وتراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري بقيمة ستة قروش للشراء، ليسجل 17,64 جنيه، وتراجع البيع بمقدار قرشين، ليسجل 17,82 جنيه.

وسجل الريال السعودي استقرارًا، ليبلغ 4,23 جنيه للشراء، و4,27 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا في الشراء، ليسجل 4,33 جنيه، وتراجعا في البيع بمقدار قرش واحد، ليسجل 4,36 جنيه.

وذكرت وكالة «أ ش أ» أنه طبقا لآخر تحديث، تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,92 جنيه للشراء، و16,02 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,91جنيه للشراء، و16,01 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,90 جنيه للشراء، و16,00 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، شهد الدولار تراجعًا بقيمة خمسة قروش، ليسجل 15,89 جنيه للشراء، و15,99 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة-مصر، سجل سعر الدولار تراجعًا بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 15,91 جنيه للشراء، و16,01 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقًا لموقع البنك الأهلي المصري، تراجعت أسعار العملات الأجنبية بشكل كبير، مقارنة بالعملات العربية التي تراجعت بقيم متفاوتة.

وتراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري بقيمة ستة قروش للشراء، ليسجل 17,64 جنيه، وتراجع البيع بمقدار قرشين، ليسجل 17,82 جنيه.

وسجل الريال السعودي استقرارًا، ليبلغ 4,23 جنيه للشراء، و4,27 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا في الشراء، ليسجل 4,33 جنيه، وتراجعا في البيع بمقدار قرش واحد، ليسجل 4,36 جنيه.