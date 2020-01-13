مصر.. عجز الميزان التجاري يهبط 32 بالمئة

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، أن عجز الميزان التجاري هبط 32.2 بالمئة على أساس سنوي، إلى 3.22 مليار دولار في أكتوبر.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 4.4 بالمئة، إلى 2.39 مليار دولار في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 22.6 بالمئة، إلى 5.61 مليار دولار

وبحسب جهاز الإحصاء في مصر، تراجعت واردات المنتجات البترولية 23.5 بالمئة، والمواد الأولية من الحديد والصلب 36.4 بالمئة.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 4.4 بالمئة، إلى 2.39 مليار دولار في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 22.6 بالمئة، إلى 5.61 مليار دولار

وبحسب جهاز الإحصاء في مصر، تراجعت واردات المنتجات البترولية 23.5 بالمئة، والمواد الأولية من الحديد والصلب 36.4 بالمئة.