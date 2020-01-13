‫محكمة سعودية تقبل مطالبات لبنوك كويتية بملياري ريال‬

‫وردت أسماء نحو 5 بنوك كويتية في قائمة المطلوبات المحصورة، من قبل أمين التفليسة في قضية معن الصانع ومجموعة سعد للتجارة والمقاولات، والتي يقدر إجمالي المطالبات في حقهما بأكثر من 20 مليار ريال سعودي.‬

‫ضمت قائمة المطالبات كل من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، و«التجاري» و«الخليج» و«برقان» و«الأهلي»، فضلاً عن البنك الأهلي المتحد – البحرين، حيث تستكمل إجراءات الاستحواذ عليه من قبل «بيتك».‬

‫وأشار حكم صادر عن المحكمة التجارية في الدمام مؤخراً، الى أن أمين التفليسة أبلغ الدائنين، وعددهم 2967 دائناً، بينهم بنوك وشركات وأفراد وعمالة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، قبلت مطالبات البعض منهم كلياً أو جزئيا أو رفضت. وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المقبولة للبنوك الكويتية ومعها الأهلي المتحد – البحرين نحو ملياري ريال، في حين رفضت مطالبات لبنك واحد بقيمة 279 مليون ريال.‬