‫«المناقصات» و«التكرير» يؤجلان تشغيل مجمع البتروكيماويات إلى 2025 ‬

‫أفاد مصدر نفطي مطلع بأن هناك تأخيرا في اكتمال مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور، والذي كان مخططا لتشغيله في الربع الأخير من عام 2022، وذلك الى النصف الثاني من عام 2025.‬

‫وقال المصدر إن المشروع، التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك”، والبالغة كلفته نحو 90 مليون دينار، تم تغيير موعد تشغيله بسبب تغيير قانون المناقصات.‬

‫وأضاف أن ذلك الأمر أدى إلى صدور أوامر تغييرية في عقد استشاري المشروع، وذلك بشأن تعديل مستندات الطرح لعقود مرخصي التكنولوجيا، فضلا عن التغييرات التي شابت الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول 2040، والتي تطرقت الى ضرورة التوسع في الطاقة التكريرية للنفط وبأعلى مستوى.‬

‫ولفت الى أن ذلك التغيير في الاستراتيجية التكريرية أدى الى تغيير نطاق عمل دراسة التصميمات الهندسية الأولية لمشروع مجمع البتروكيماويات؛ موضحا أن ذلك الأمر تطلب معه الاحتياج الى فترة زمنية إضافية للحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم لجان الشراء الداخلية والجهاز المركزي للمناقصات، مبينا أن ذلك بالتبعية أدى الى ضرورة مراجعة البرنامج الزمني للمشروع من حيث الإنشاءات والتشغيل ليصبح في عام 2025.‬

‫وأكد حرص الشركة بمختلف دوائرها على تهيئة الجهود والتدابير المطلوبة لتفادي أي تأخير على الجدول الزمني المعدل، والخاص بالانتهاء من كل أعمال المشروع ومراحل الإنشاءات كي يكون المجمع جاهزا للتشغيل الفعلي خلال النصف الثاني من عام 2025.‬