‫استقرار أسعار النفط.. اليوم الإثنين‬

‫استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب.‬



‫وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتاً إلى 64.99 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 59.09 دولاراً للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة.‬



‫وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أمريكية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً وردت طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية في العراق، ولكن الأسعار نزلت مجدداً مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفا على الانزلاق لنزاع مباشر.‬



‫ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق يوم الجمعة الماضي دون 65 دولاراً.‬



‫وقال محلل السلع الأولية في سامسونغ فيوتشرز في سيؤول، كيم كوانغ-راي: “احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران تلاشى، بالنسبة لهذا الأسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقود لصعود أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب”.‬