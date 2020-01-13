البنك المركزي المصري يوضح سبب قفزة الجنيه أمام الدولار

واصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار، الاثنين، مسجلا 15.86 جنيه للشراء و15.96 للبيع، لتنزل العملة الأميركية نحو 14 قرشا منذ يوم الأربعاء.

وعزا البنك المركزي المصري في بيان حركة سعر الصرف إلى “زيادةم لحوظة” فى موارد البنوك من النقد الأجنبي ولاسيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وقال البنك المركزي إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل حوالي 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وعزا البنك المركزي المصري في بيان حركة سعر الصرف إلى “زيادةم لحوظة” فى موارد البنوك من النقد الأجنبي ولاسيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وقال البنك المركزي إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل حوالي 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.