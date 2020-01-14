انخفاض “مهم” بالفائض التجاري الصيني مع أميركا في 2019

أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الثلاثاء، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، انخفض في 2019 بنسبة 8.5 في المئة إلى 296 مليار دولار.

وبعدما سجل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018 فائضا قياسيا لصالح بكين بلغ 323,3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض في 2019 إلى 259,8 مليار دولار في العام الفائت، حين تبادل البلدان رسوما جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأزالت الإدارة الأميركية، الصين من القائمة السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس، أن قيمة اليوان الصيني قد تعززت، وأن الصين لم تعد تتلاعب بتخفيض سعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.

وكانت واشنطن أدرجت الصين على القائمة في شهر أغسطس الماضي في ذروة تأجج الحرب التجارية بين البلدين.

وبعدما سجل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018 فائضا قياسيا لصالح بكين بلغ 323,3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض في 2019 إلى 259,8 مليار دولار في العام الفائت، حين تبادل البلدان رسوما جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأزالت الإدارة الأميركية، الصين من القائمة السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس، أن قيمة اليوان الصيني قد تعززت، وأن الصين لم تعد تتلاعب بتخفيض سعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.

وكانت واشنطن أدرجت الصين على القائمة في شهر أغسطس الماضي في ذروة تأجج الحرب التجارية بين البلدين.