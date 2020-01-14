«التجارة»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 54.3 بالمئة

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء ان صادرات الكويت غير النفطية ارتفعت بنسبة 54.3 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبقه.



واوضحت «التجارة» في بيان صحفي ان عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغت 1445 شهادة في ديسمبر الماضي بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي «نحو 60.9 مليون دولار امريكي» مقابل 1117 شهادة بقيمة 11.9 مليون دينار «نحو 39.2 مليون دولار» في الشهر ذاته من 2018.



وذكرت ان عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 919 شهادة بقيمة 8.7 مليون دينار «نحو 28.6 مليون دولار» مقابل 897 شهادة بقيمة 6.5 مليون دينار «نحو 21.4 مليون دولار» في الشهر ذاته من 2018.



واضافت ان قطر تصدرت الدول الخليجية بـ 218 شهادة بقيمة 3.1 مليون دينار «نحو 10.2 مليون دولار» ثم الامارات بـ 226 شهادة بقيمة 3 ملايين دينار «نحو 9.8 مليون دولار».



واوضحت ان السعودية حلت بالمرتبة الثالثة بـ 333 شهادة بقيمة 2 مليون دينار «نحو 6.5 مليون دولار» ثم البحرين ب104 شهادات بقيمة 249 ألف دينار «نحو 820.6 الف دولار» ثم عمان ب 38 شهادة بقيمة 205 الاف دينار «نحو 675.6 الف دولار».



وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خلال الشهر ذاته افادت «التجارة» انها بلغت 408 شهادات بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 19.1 مليون دولار» مقابل 145 شهادة بقيمة 3.5 مليون دينار «نحو 11.5 مليون دولار» خلال الشهر ذاته من 2018.



وبينت ان العراق حل بالمرتبة الاولى بنحو 75 شهادة بقيمة 2.7 مليون دينار «نحو 8.8 مليون دولار» ثم الاردن ب 243 شهادة بقيمة 1.4 مليون دينار «نحو 4.6 مليون دولار» تلته الجزائر ب 14 شهادة بقيمة 543 الف دينار «نحو 1.7 مليون دولار» فيما حلت سوريا بالمرتبة الأخيرة بشهادة بقيمة 2284 دينارا «نحو 7257 دولار».



وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت 117 شهادة بقيمة 3.9 مليون دينار «نحو 12.8 مليون دولار» بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار «نحو 5.5 مليون دولار» عن الشهر ذاته من 2018.



وبينت ان بلجيكا جاءت بالمرتبة الاولى ب19 شهادة بقيمة 3ر1 مليون دينار «نحو 2ر4 مليون دولار» ثم تركيا ب26 شهادة بقيمة 513 الف دينار «نحو 6ر1 مليون دولار» تلتها ايطاليا بشهادتين ب436 الف دينار «نحو 4ر1 مليون دولار» ثم فرنسا ب15 شهادة ب5ر357 الف دينار تلتها اسبانيا ب15 شهادة بقيمة 8ر257 الف دينار «نحو 6ر849 الف دولار».