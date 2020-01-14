‫«البترول الوطنية»: تصدير أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت ‬

‫أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء عن تصدير أول شحنة من مادة الديزل منخفض الكبريت «ULSD 10ppm» إلى الأسواق العالمية.‬



‫وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الانباء الكويتية ان تصدير هذه الشحنة تم عبر مرفأ الجزيرة الصناعية في مصفاة «ميناء عبدالله» وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والاختبارات اللازمة للتصدير.‬



‫واوضح ان الشحنة التي تبلغ كميتها 40 ألف طن تعد باكورة إنتاج مشروع الوقود البيئي مشيرا إلى أنها تأتي بعد نجاح جهود قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وبين أن تصدير هذه الشحنة يأتي تتويجا لجهود الشركة المستمرة لتطوير وتحديث وحداتها الإنتاجية بهدف مواكبة معايير ومتطلبات الأسواق العالمية. ‬