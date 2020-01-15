وزير الخزانة الأميركي: اتفاق التجارة الأميركي الصيني واجب النفاذ بالكامل

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما في ذلك تعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها.

وأبلغ منوتشين أمس الثلاثاء شبكة فوكس بيزنس أن الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستُعلن الأربعاء، حين من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في احتفال في البيت الأبيض.

وقال إن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق، مضيفا أن الشركات والمزارعين الأمريكيين قد يحصدون المزيد من المكاسب فور التعامل مع الإصلاحات الهيكلية في اتفاق المرحلة اثنين.

هذا وأَضاف منوتشين إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين، مشيراً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدرس تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعا في سبيل إبرام اتفاق لاحق.

وأضاف “إذا توصل الرئيس إلى اتفاق للمرحلة اثنين سريعا، فسيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة 2”.

وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومنوتشين قالا في وقت سابق إنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.

وقالا في بيان مشترك إن جميع جوانب اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن الأربعاء، باستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأمريكية التي ستشتريها الصين. وقال البيان “لا توجد اتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد اتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلا.”