‫«وربة» يحصل على أيزو 9001:2015‬

‫أعلن بنك وربة عن حصول مجموعة تكنولوجيا المعلومات – إدارة مركز الخدمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات على شهادة الآيزو المرموقة – نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015 التي تعتبر المعيار الأول والأفضل في العالم، والذي يعتمد على مبادئ إدارة الجودة التي تستخدمها المؤسسات العالمية لتحسين أدائها وتحسين مستويات رضا العملاء، كما يساعد هذا المعيار المؤسسات على مواصلة مراقبة الجودة وإدارتها في جميع العمليات، ويضع معيارا مرجعيا لقياس الأداء والخدمات على نحو متّسق.‬

‫هذا وقد تم منح مجموعة تكنولوجيا المعلومات – ادارة مركز الخدمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة هذه الشهادة نظرا لامتثال البنك الدائم للمواصفات والانظمة العالمية وتطبيقه المعايير وأفضل الممارسات المتبعة دوليّا والمبنية على الجودة والشفافية، واضعين في الاعتبار تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تحسين الأداء العام، وتوفير بيئة آمنة وأساس سليم لمبادرات التنمية المستدامة والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة يضمن سلاسة وسلامة سير العمليات ضمن أعلى معايير الأمن والحماية العالية لبيانات العملاء وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المستوى العالي من الجودة.‬

‫وبهذه المناسبة أعرب هيثم التركيت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة عن سعادته بالحصول على هذه الشهادة الدولية، وقال: «لقد أضفنا إلى رصيد إنجازات البنك شهادة دولية جديدة وهي «ISO 9001» التي تعد تتويجا لمجهودات البنك على مدى السنوات الماضية ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى تنفيذ الأعمال المنوطة به.‬