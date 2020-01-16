بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض المؤشر العام 0.43 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 0.43 نقطة ليبلغ مستوى 6351.2 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.01 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 161.8 مليون سهم تمت من خلال 6562 صفقة نقدية بقيمة 35.6 مليون دينار كويتي «نحو 119.5 مليون دولار امريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.35 نقطة ليصل الى مستوى 4886.1 نقطة بنسبة 00.1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 113.6 مليون سهم تمت عبر 3255 صفقة نقدية بقيمة 7.4 مليون دينار «نحو 25.16 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 0.48 نقطة ليصل الى مستوى 7089.5 نقطة بنسبة 0.01 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2ر48 مليون سهم تمت عبر 3307 صفقات بقيمة 27.6 مليون دينار «نحو 93.84 مليون دولار».



وكانت شركات «الخليجي» و«اسس» و«السورية» و«تجارة» و«نور» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«اهلي متحد» و«وطني» و«التجارية» و«الاولى» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «الانظمة» و«العقارية» و«قابضة م ك» و«ثريا» و«بيت الطاقة» الاكثر انخفاضا.



وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.



ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.