بكين تصدر نص اتفاق المرحلة 1 التجاري بالتزامات تماثل النسخة الأميركية

أصدرت وزارة المالية في بكين النسخة الصينية من اتفاق المرحلة واحد التجاري المُوقع في واشنطن أمس لتعزيز مشتريات الصينيين للمنتجات الأميركية وتخفيف التوتر في نزاع تجاري استمر لشهور

ووافقت الصين على شراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تشمل واردات إضافية من منتجات المزارع الأمريكية بقيمة 32 مليار دولار، حسبما يُظهر النص الصيني الصادر اليوم، مما يتماشى مع القيم النقدية والإطار الزمني المذكور في النسخة الأمريكية

وأقرت الولايات المتحدة والصين بأن المشتريات ستتم بأسعار السوق بناء على اعتبارات تجارية، وإن ظروف السوق، خاصة بالنسبة للبضائع الزراعية، قد تفرض موعد المشتريات في أي سنة محددة، حسبما أفادت نسختا نص الاتفاق