‫«الراية المتحدة»: تعيين «حمود محمد الفجي» نائباً للرئيس التنفيذي‬

‫أعلنت شركة الراية المتحدة عن تعيين السيد حمود محمد الفجي في منصب نائب الرئيس التنفيذي حيث سوف يتولى اشراف وإدارة عمليات الشركة في الكويت والخارج.‬



‫ويحمل الفجي خبرات مهنية عريقة حيث شارك في تأسيس عدد من الشركات في القطاع الاقتصادي؛ وهو يترأس شركة “أليت يونيفارسل جروب” منذ عام 1986 وهي تنشط في أعمال المقاولات والنقل، كما أنه عضو في شركة “برقان” المتخصصة في أعمال الامدادات الكهربائية وفي شركة السلام المتخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية. انضم الفجي الى الراية المتحدة في عام 2017 حيث ساهم في توسيع جذورها لتشمل أسواقا إقليمية واعدة أبرزها سوق المملكة العربية السعودية التي شارك فيها أيضا بـتأسيس شركة جدارة لتطوير وإدارة الفنادق المتخصصة بتقديم استشارات وحلول للمستثمرين في القطاع الفندقي في المملكة.‬



‫وهنأ عدنان السالم، الرئيس التنفيذي لشركة الراية المتميزة القابضة الفجي بمنصبه الجديد، وقال: “اذ نتمنى للسيد الفجي التوفيق في مهامه الجديدة، فاننا على ثقة من أنه سوف يشكل عصبا أساسيا في توسعات الشركة الاستراتيجية الى أسواق رأسية في المرحلة المقبلة التي تعد منعطفا رئيسيا في نمو عملياتها”.‬



‫بدوره قال حمود الفجي: “أشكر الإدارة التنفيذية لشركة الراية المتميزة القابضة على ثقتهم التي أثمنها وتضيف الى مسؤوليتي بالعمل وبكل دأب مع فريق الشركة على أن نعزز من مكانتها الإقليمية الريادية وتوسيع عملياتها لما يعود بالفائدة القصوى على المساهمين والشركاء”.‬



‫جدير بالذكر بأن شركة الراية المتحدة هي إحدى شركات الراية المتميزة القابضة المعنية بدراسة فرص استثمارية واعدة في أسواق إقليمية وعالمية.‬