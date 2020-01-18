‫معرض «الكويت للطيران»: عدد الزوار تجاوز 60 ألف زائر‬

‫أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران اليوم السبت ان عدد زوار المعرض تجاوز 60 الف زائر مشيرة الى ان موعد النسخة الثالثة للمعرض سيكون في 19 يناير من عام 2022.‬



‫وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد بهبهاني في تصريح صحفي بمناسبة ختام «معرض الكويت للطيران 2020» أن نجاح المعرض يعطي رسالة بأن الكويت دخلت منافسا رئيسيا في سوق الطيران في المنطقة مثمنا رعاية سمو أمير البلاد للمعرض والتي تؤكد حرص سموه واهتمامه البالغ بقطاع الطيران المدني في الكويت.‬



‫وبين أن المعرض الذي استمر أربعة أيام لاقى نجاحا كبيرا فيما ستبدأ اللجنة بتقييم نتائجه والوقوف على احتياجات الجهات المشاركة.‬



‫وأشاد بالعروض الجوية التي قدمتها القوات الجوية الكويتية والسعودية والقطرية والأمريكية والايطالية مؤكدا الدعم الكبير والجهود الحثيثة من قبل جميع الجهات المشاركة التي كانت حريصة على أن يخرج المعرض بصورة ناجحة تليق باسم الكويت.‬



‫وأضاف أن العدد الكبير من المشاركين بالمعرض يعد نجاحا يعكس الثقة التى اكتسبتها الكويت على الساحة العالمية ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك قطاعات الخدمات النقل والسياحة والاتصالات.‬



‫وذكر بهبهاني ان الهدف من معرض الكويت للطيران 2022 هو وضع اسم الكويت على خريطة الدول المنظمة للمعارض التي تستقطب شركات الطيران الكبرى في العالم.‬



‫واوضح ان المعرض شهد حضورا مميزا لشركات الطيران العالمية العاملة في مجال الطيران التجاري والعسكري والمطارات اضافة الى كبار الشخصيات في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والافريقية. ‬