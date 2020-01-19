«المالية»: استخراج شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً

أعلنت وزارة المالية إطلاقها خدمة استخراج «شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل» إلكترونيا من خلال موقع الوزارة اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لاسيما لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

ونقل البيان عن الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية أسيل المنيفي قولها إن تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني وفقا لهذه الخدمة سيكون مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بحد أقصى.

وأوضحت المنيفي أن هذه الخدمة الإلكترونية ستكون جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقيا في كل سنة ميلادية.

وأشارت إلى أن ذلك من شأنه توفير الوقت والجهد والمال إضافة إلى إلغاء الدورة المستندية الورقية الطويلة بالمرفقات والمستندات وخلافه التي كان يتحمل عناءها الأفراد والشركات.