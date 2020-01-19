«التجارة»: 12.7 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في ديسمبر

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إن قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بأصنافها بلغ 12.7 مليون دينار كويتي «نحو 41 مليون دولار امريكي» في شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 4.6 مليون دينار «نحو 14 مليون دولار».

وأفادت بأن إجمالي قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 862 ألف دينار «نحو 2.8 مليون دولار» مبينة أنها أنفقت على 21 صنفا منها.

وذكرت أن قيمة دعم المواد الإنشائية بلغت 8.1 مليون دينار «نحو 26 مليون دولار» مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 2.129 مليون مستفيد موزعين على 236594 بطاقة تموينية.