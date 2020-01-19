بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الاسبوعية بارتفاع المؤشر العام 41.8 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الاحد على ارتفاع المؤشر العام 41.8 نقطة ليبلغ مستوى 6393.04 نقطة بنسبة 0.66 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 200.4 مليون سهم تمت من خلال 7708 صفقات نقدية بقيمة 43.3 مليون دينار كويتي «نحو 147.22 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22.81 نقطة ليصل الى مستوى 4908.9 نقطة بنسبة 0.47 في المئة عبر كمية اسهم بلغت 134.7 مليون سهم تمت عبر 4091 صفقة نقدية بقيمة عشرة ملايين دينار «نحو 34 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 51.17 نقطة ليصل الى مستوى 7140.6 نقطة بنسبة 0.72 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 65.7 مليون سهم تمت عبر 3617 صفقة بقيمة 33.3 مليون دينار «نحو 113.22 مليون دولار».



وكانت شركات «اموال» و«تجارة» و«مراكز» و«ثريا» و«كابلات» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«اهلي متحد» و«الاولى» و«الخليجي» و«بيتك» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «الخليجي» و«تمدين ا» و«رماية» و«ايفا فنادق» و«عقارات ك» الاكثر انخفاضا.