“قفزة” باحتياطي الأردن من العملات الأجنبية في 2019

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي نحو 5.6 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2018.

وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع حوالي 11.52 مليار نهاية 2018.

وكان الاحتياطي الأجنبي للأردن تأثر سلبا بعد بداية 2016 من جراء تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية له.

وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع حوالي 11.52 مليار نهاية 2018.

وكان الاحتياطي الأجنبي للأردن تأثر سلبا بعد بداية 2016 من جراء تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية له.