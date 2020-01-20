‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 11.18 نقطة‬

‫أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 6381.8 نقطة بنسبة 0.17 في المئة.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 160.7 مليون سهم تمت من خلال 7276 صفقة نقدية بقيمة 42.3 مليون دينار كويتي «نحو 143.8 مليون دولار امريكي».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4909.4 نقطة بنسبة 0.01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 97.4 مليون سهم تمت عبر 3284 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار «نحو 23.8 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الأول 16.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7123.8 نقطة بنسبة 0.24 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63.2 مليون سهم تمت عبر 3992 صفقة بقيمة 35.2 مليون دينار «نحو 120 مليون دولار».‬



‫وكانت شركات «الأنظمة» و«مراكز» و«عقار» و«تمدين ا» و«نور» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أرزان» و«بيتك» و«بنك وربة» و«الأولى» و«وطني» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «الراي» و«سينما» و«منازل» و«المدن» و«كميفك» الأكثر انخفاضا.‬



‫وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.‬



‫ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ‬