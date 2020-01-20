مصر توقّع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط باستثمارات عملاقة

قالت وزارة البترول المصرية، الاثنين، إن الوزير طارق الملا وقّع 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا، تشمل حفر 38 بئرا.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي نقلته وكالة “رويترز”، أن الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة “شل” لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية.

كما أبرمت الوزارة اتفاقات مع هيئة البترول وشركة “أباتشي” فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، ومع “إيغاس” وشركتي “شل” و”بتروناس” بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط، ومع “إيغاس” وشركتي “شل” و”بي.بي” في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي نقلته وكالة “رويترز”، أن الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة “شل” لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية.

كما أبرمت الوزارة اتفاقات مع هيئة البترول وشركة “أباتشي” فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، ومع “إيغاس” وشركتي “شل” و”بتروناس” بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط، ومع “إيغاس” وشركتي “شل” و”بي.بي” في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.