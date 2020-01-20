«الوطني» يحقق 401.3 مليون دينار أرباحا صافية في 2019

اعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه ارباحا صافية بلغت 3401.3 مليون دينار كويتي «نحو 1.3 مليار دولار امريكي» عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بربحية للسهم الواحد بلغت 60 فلسا بنسبة نمو 8.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال رئيس مجلس ادارة البنك ناصر الساير في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الموجودات الاجمالية نمت في نهاية 2019 بنسبة 6.7 في المئة لتبلغ 29.3 مليار دينار «نحو 96.6 مليار دولار».



واضاف ان القروض والتسليفات الاجمالية ارتفعت بواقع 6.8 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 16.6 مليار دينار «نحو 54.6 مليار دولار».



واوضح ان ودائع العملاء بلغت في نهاية ديسمبر 2019 الماضي 15.9 مليار دينار «نحو 52.6 مليار دولار» مرتفعة بنسبة 7ر10 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.



ولفت الساير ان صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار «نحو 3 مليار دولار» بدعم من ارتفاع صافي ايرادات غير الفوائد بنسبة سبعة في المئة والتي بلغت 206 مليون دينار كويتي «نحو 675 مليون دولار».



وقال ان مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة واصلت القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر اضافة الى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة اذ ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 في المئة من صافي ارباح المجموعة في العام 2019.