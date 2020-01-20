‫«بيتك» و«الأهلي المتحد»: دمج وإصدار الأسهم المستحوذة.. 20 إبريل المقبل‬

‫قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق اليوم الاثنين ان عملية دمج واصدار الاسهم للكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ بين «بيتك» و«البنك الاهلي المتحد» ستكون في 20 ابريل المقبل.‬



‫واضاف المرزوق في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد «لمناقشة مشروع استحواذ بيتك على البنك الاهلي المتحد» ان نصيب مساهم بيتك في الكيان المدمج وفقا لسعر التبادل بين الكيانين هو 64.7 في المئة في حين بلغ نصيب بيتك من الارباح للسنة المالية 2018 نحو 53.1 في المئة ذلك يعني ارتفاع آني لنصيب مالك سهم بيتك ضمن الكيان بنحو 21.8 في المئة.‬



‫واوضح ان معدل النمو السنوي المركب لربحية «بيتك» للسنوات العشر الفائتة من 2008 الى 2018 بحدود 3.8 في المئة في حين بلغ النمو السنوي المركب لربحية «المتحد» في الفترة ذاتها نحو 11.1 في المئة رغم ان حجم اصوله الى الاجمالي في نهاية سبتمبر 2019 كان بحدود 38.2 في المئة من حجم اصول المصرفين.‬



‫واشار الى ان “سيولة سهمي بيتك والاهلي المتحد منذ بداية عام 2018 في ارتفاع متصل ومع بدء الاجراءات العملية للمضي في عملية الاستحواذ في 2019 تعززت سيولة السهمين وحقق بيتك ارتفاعا بنحو 96.5 في المئة في سيولة سهمه و64 في المئة مكاسب مالية في عام واحد وهي اعلى من المكاسب التي حققتها البنوك المحلية”.‬



‫واكد ان هذا التوجه الاستراتيجي لبيتك جاء متوافقا مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليون دولار امريكي خلال عام 2018 ولم يقتصر ذلك على البنوك والمؤسسات المالية بل كان الدمج والاستحواذ عنصرا محوريا في شتى القطاعات والمجالات.‬



‫ولفت الى انه وفي خطوة تاريخية وافق بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ بيتك على الاهلي المتحد وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من اعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ.‬



‫وبين ان هذا الاستحواذ يمثل محركا قويا للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة بيتك يدفعه الى العديد من الاسواق الجديدة في بريطانيا والامارات وعمان والعراق ومصر اضافة الى تعزيز وضع بيتك في الاسواق التي يعمل فيها البنكين حاليا لتشمل اكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي 42 ألف دولار على اساس تعادل القوى الشرائية.‬



‫واضاف انه “سينتج عن الدمج اثار ايجابية لصالح مساهمي بيتك بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الارباح والتوزيعات النقدية” موضحا ان الاستحواذ سيحسن من جودة اصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية.‬



‫وفي اطار استراتيجية «بيتك» نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاتة وتعزيز دوره كمؤسسة مالية اشار الى ان الكيان الجديد سيدفع صدارة “بيتك” من ناحية الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية وتحويل البنك الاهلي المتحد في الكويت الى بنك رقمي بالكامل حسب توجيهات بنك الكويت المركزي وتركيز الجهود على طرح خدمات رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة.‬



‫واكد المرزوق ان «بيتك» يولي اهمية كبيرة للتحول الرقمي في ظل العوائد المرتفعة التي يحققها مستقبلا ونظرا الى ارتفاع تكلفة عملية التحول الرقمي في البنوك من شأن الاستحواذ ان يخفض التكاليف ويساعد في تذليل اي عقبات امام هذا المشروع.‬



‫وافاد ان الكيان الجديد يستحوذ على 31 في المئة من الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والاسلامي مقابل 26 في المئة ل«بيتك» قبل الاستحواذ وتلك لا تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلبا على حالة المنافسة.‬



‫وعقدت صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة حضور بلغت 79.1 واعتمدت جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة بسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد وتحويل اعماله والبنوك التابعة له الى اعمال متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. ‬