بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 10.48 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 10.48 نقطة ليبلغ مستوى 6371.3 نقطة بنسبة 0.16 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 162.9 مليون سهم تمت من خلال 8259 صفقة نقدية بقيمة 44.7 مليون دينار كويتي «نحو 151.98 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4913 نقطة بنسبة 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر94 مليون سهم تمت عبر 3275 صفقة نقدية بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 24.82 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الأول 17.2 نقطة ليصل إلى مستوى 1706.6 نقطة بنسبة 0.24 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 68.6 مليون سهم تمت عبر 4984 صفقة بقيمة 37.4 مليون دينار «نحو 127.16 مليون دولار».



وكانت شركات «ريم» و«نابيسكو» و«بيت الطاقة» و«ابيار» و«العيد» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بيتك» و«وربة» و«أهلي متحد» و«الأولى» و«ابيار» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «يوباك» و«أركان» و«أسس» و«تمدين ع» و«عربي قابضة» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة «الذكير للتجارة العامة والمقاولات» بشأن انتهاء فترة التجميع لعملية الاستحواذ الالزامي على بقية أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك».