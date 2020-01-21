وزير المالية اللبناني: إن استمرت الأزمة سنصل إلى الإفلاس

قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان “منذ ولادته” تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف “نصل إلى الإفلاس” مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.

وأضاف أن استحقاق اليوروبوند “السندات الأوروبية” بعد شهرين “ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها”.

وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة.

وتابع: “وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية”.

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف “نصل إلى الإفلاس” مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.

وأضاف أن استحقاق اليوروبوند “السندات الأوروبية” بعد شهرين “ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها”.

وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة.

وتابع: “وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية”.