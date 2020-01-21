مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 0.53% عند 7610.70 نقطة

22 يناير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس “​فوتسي 100​” الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.53%، ما يعادل 40.74 نقطة، ليصل عند مستوى 7610.70 نقطة.

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