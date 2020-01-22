زخم البورصة في 2019 فتح شهية الكبار لتعزيز ملكياتهم

شريف حمدي

ساهم الزخم الكبير الذي شهدته البورصة الكويتية على مدار 2019، والذي تجلى في المكاسب المحققة على مستوى المؤشرات والمتغيرات، فضلا عن ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة بالانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، في فتح شهية كبار الملاك بالشركات المدرجة بالبورصة من خلال تعزيز ملكياتهم بشكل لافت.

ووفقا لإحصاء وحدة الأبحاث الاقتصادية لـ «الأنباء» وإفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال العام الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت القيمة الإجمالية للعمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع ودخول وتخارج وتغيير في الملكية خلال 2019 نحو 523 مليون دينار، ارتفاعا من 392 مليون دينار في 2018 بنسبة زيادة 33%.

٭ رفع كبار الملاك حصصهم بالشركات من خلال 156 عملية شراء تمت على أسهم 68 شركة، بقيمة 353.5 مليون دينار تشكل نحو 67.5% من الإجمالي.

٭ تراجعت حصص كبار الملاك في أسهم 51 شركة من خلال 108 عمليات بيع، بلغت قيمتها 170 مليون دينار تشكل 32.5% من الإجمالي.

٭ نفذ كبار الملاك 420 عملية متنوعة على أسهم 109 شركات خلال العام الماضي.

شهدت تعاملات العام المنقضي عمليات دخول على 35 شركة تمت من خلال 56 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول المؤسسة العامة للتأمينات على شركة المنار، لترفع حصتها إلى 14.5%، وكذلك دخول مجموعة شركة عقار للاستثمارات العقارية «شركة عقار ميدل ايست العقارية» على شركة المنار ايضا لترفع حصتها إلى 29% وهي أكبر الملاك بالشركة.

ومن عمليات الدخول المهمة بهدف زيادة الملكية كان دخول بنك نورجيس على شركة هيومن سوفت ليظهر ضمن قائمة كبار الملاك بـ 5.2%، ودخول شركة بوبيان للبتروكيماويات على شركة السكب لتظهر ضمن قائمة كبار الملاك بنسبة 20.4% بنهاية العام.

أما عمليات التخارج التي تتقلص معها نسب الملكيات إلى أقل من 5%، فتمت على أسهم 39 شركة من خلال 63 عملية تخارج، أبرزها تخارج كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة صناعات الغانم من قائمة كبار ملاك بنك الخليج، وكذلك تخارج البنك الأهلي المتحد البحريني من شركة كمفيك، وكان يملك 24.7%، وايضا تخارج البنك الأهلي الكويتي من شركة كيفك وكانت ملكيته أكثر من 8%، بالإضافة إلى تخارج بنك الخليج المتحد من شركة كامكو وكانت نسبة ملكيته 77.8%.

تجاوزت قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال العام الماضي 297.6 مليون دينار تمثل أكثر من 57% من الإجمالي، وكانت كالتالي:

٭ جاءت بالصدارة عملية شراء نفذها عمر قتيبة يوسف الغانم ومجموعته «شركة الغانم التجارية» على أسهم بنك الخليج وكانت بقيمة 146.9 مليون دينار تمثل نحو 28% من إجمالي القيمة على مدار العام الماضي.

٭ تلتها عملية شراء أخرى نفذها عمر قتيبة يوسف الغانم ومجموعته «شركة الغانم التجارية» على أسهم بنك الخليج وكانت بقيمة 56.2 مليون دينار، وبذلك ارتفعت حصته بنهاية العام إلى 32.7% ملكية مباشرة وغير مباشرة ليصبح أكبر الملاك في البنك الأكثر تغيرا من حيث الملكية خلال 2019.

٭ جاءت عملية شراء شركة مجموعة التمدين القابضة والأطراف المتحالفة لنسبة 32.2% من أسهم شركة التمدين العقارية بقيمة 39 مليون دينار في المرتبة الثالثة من حيث القيمة خلال العام الماضي، لترتفع نسبة مجموعة التمدين بالشركة 63.5% كأكبر الملاك.

٭ حلت رابعا عملية بيع نفذتها مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات «شركة الخليج الوطنية القابضة» على أسهم شركة الكابلات بقيمة 32 مليون دينار تقريبا، وبتنفيذ هذه العملية خرجت مجموعة الخير من قائمة كبار الملاك بالشركة.

٭ خامسا، جاءت عملية بيع نفذها البنك التجاري الكويتي على أسهم بنك بوبيان بقيمة 23.5 مليون دينار، حيث قلص التجاري نسبته إلى 9.7%، وهو ثاني أكبر الملاك بعد البنك الوطني بـ 59.9%.

3 ملايين دينار تعاملات «التأمينات» على 4 شركات

أظهرت بيانات البورصة الكويتية أمس تغيرات لافتة على مستوى ملكيات الكبار، حيث كان أبرز عمليات تغير الملكية بيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 0.20% من أسهم شركة اجيليتي بقيمة 2.9 مليون دينار، لتتراجع ملكية المؤسسة من 20.07% إلى نحو 19.87%، وهي ثاني أكبر الملاك بالشركة بعد الوطنية العقارية أكبر الملاك بـ 22.3%.

فيما عززت مؤسسة التأمينات ملكيتها في شركة STC بنسبة 0.07% بقيمة 275 ألف دينار لتصل ملكية المؤسسة في الشركة إلى 10.89% ارتفاعا من 10.82% وهي أيضا ثاني أكبر الملاك بعد شركة الاتصالات السعودية بـ 51.8%.

ونفذت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عملية شراء على شركة التسهيلات التجارية بـ 47 ألف دينار من خلال رفع ملكيتها بالشركة بنسبة 0.04% لتصل إلى 16.60%، كما نفذت المؤسسة عملية بيع على اسهم شركة يونيكاب بقيمة 50 ألف دينار لتقلص حصتها بنسبة 0.41% لتصل إلى 13.86%. ليبلغ بذلك قيمة تعاملات «التأمينات» على الشركات الأربع ما يقارب 3.2 ملايين دينار.