الكويت أنفقت 895.7 مليون دينار على مشاريع التنمية في 9 أشهر

كشفت وزارة المالية في الإحصائية الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2019/2020، أن الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ 895.7 مليون دينار فقط، وهو ما يعادل 27.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المقدر في الميزانية والبالغ نحو 3.27 مليارات دينار، بما يعادل 17% من إجمالي النفقات المقدرة بالميزانية البالغة 22.5 مليار دينار، فيما أنفقت الكويت نحو 140 مليون دينار على مشاريع التنمية خلال شهر ديسمبر، مقارنة مع حجم إنفاق بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 755.5 مليون دينار.

وفيما يخص الإيرادات المصروفات والعجز المالي بالميزانية الحالية، فقد أظهرت بيانات «المالية» أن الكويت سجلت عجزا مالية بقيمة 2.27 مليار دينار خلال فترة الـ 9 أشهر من العام المالي الجاري، والتي تمتد من أبريل وحتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد اقتطاع نسبة 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وبحسب الإحصائية، فقد سجلت الميزانية عجزا قبل اقتطاع حصة الأجيال القادمة بقيمة مليار دينار، وذلك في مقابل تسجيل الميزانية بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي فائضا بقيمة 3.57 مليارات دينار قبل اقتطاع حصة الأجيال القادمة، وأيضا فائضا بقيمة ملياري دينار بعد اقتطاع الحصة.

وأظهرت الإحصائية، تراجع الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 19% على أساس سنوي، لتسجل 12.67 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 15.68 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2018، وفي المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية في نهاية ديسمبر الماضي 11.88 مليار دينار مقارنة بـ 9.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة سنوية نسبتها 20%.

وذكرت الإحصائية، أن عجز الميزانية بنهاية ديسمبر الماضي، جاء بعد استقطاع 1.26 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أقل بنسبة 19% من المبلغ المستقطع في الفترة المماثلة من العام المالي والبالغ 1.56 مليار دينار.

وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت تراجعت بشكل سنوي بنسبة 21% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغ مجمل الإيرادات النفطية المحصلة نحو 11.58 مليارات دينار، مقابل 14.65 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وشكلت الإيرادات النفطية المحصلة إلى المقدرة نحو 83.6%، حيث تبلغ جملة الإيرادات النفطية المقدر تحصيلها بالميزانية الحالية نحو 13.86 مليار دينار، بينما سجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بقيمة 1.08 مليار دينار، تمثل 55.8% من المقدر تحقيقه عند 1.94 مليار دينار، ومرتفعة بشكل سنوي بنسبة 5.8% مقارنة مع 1.02 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.