بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 12.3 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 12.3 نقطة ليبلغ مستوى 6359.08 نقطة بنسبة 0.19 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 169.6 مليون سهم تمت من خلال 7373 صفقة نقدية بقيمة 34.5 مليون دينار كويتي «نحو 120.7 مليون دولار امريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4902.5 نقطة بنسبة 0.21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 125 مليون سهم تمت عبر 3816 صفقة نقدية بقيمة 10.6 مليون دينار «نحو 36 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 13.2 نقطة ليصل إلى مستوى 7093.3 نقطة بنسبة 0.19 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 44.5 مليون سهم تمت عبر 3557 صفقة بقيمة 23.8 مليون دينار «نحو 80.9 مليون دولار».



وكانت شركات «عمار» و«اصول» و«اجيال» و«ارزان» و«الامتياز» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «الامتياز» و«الاولى» و«ارزان» و«نور» و«ابيار» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «السورية» و«ابار» و«الانظمة» و«تمدين ا» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة افصاحا من شركة مجموعة «جي اف اتش» المالية بشأن نجاحها في تغطية صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات.