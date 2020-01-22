«الإحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي 1.5 في المئة في 2019

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين «التضخم» بالكويت بنسبة 1.5 بالمئة في 2019 مقارنة بعام 2018.



وقالت «الاحصاء» في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين الصادرة اليوم الاربعاء ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.17 في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.



واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الاولى «الاغذية والمشروبات» ارتفع العام الماضي 1.76 في المئة مقارنة بعام 2018 كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 1.78 في المئة.



واوضحت ان مؤشر الارقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع 2.27 العام الماضي على اساس سنوي في حين انخفضت اسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 0.86 في المئة.



وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» ارتفع بنسبة 3.04 في المئة كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة السادسة «الصحة» بنسبة 81ر2 في المئة في وقت شهدت اسعار المجموعة السابعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 88ر3 في المئة.



وبينت ان اسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 4.51 في المئة على اساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.21 في المئة واسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 2.9 في المئة.



وافادت «الاحصاء» ان اسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت في 2019 نحو 1.32 في المئة كما ارتفعت اسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» 1.62 في المئة.



ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.