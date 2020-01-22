سويسرا تقبض على جاسوسين روسيين استهدفا منتدى دافوس

ألقت الشرطة السويسرية القبض على اثنين يشتبه في أنهما جاسوسان روسيان قدما إلى مدينة دافوس في أغسطس/آب الماضي لاستهداف المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت صحيفة “تاجيز-انزيغر” السويسرية إن الرجلين، اللذين كانا يحملان تأشيرتَي سفر دبلوماسيتَين، ربما كانا بصدد الإعداد لعملية تجسس تستهدف المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة أخلت سبيل الرجلين في وقت لاحق، وأن أحدهما قال إنه عامل في مجال الصرف الصحي.

وأكدت الشرطة السويسرية لبي بي سي أن الروسيَين خضعا للفحص في أغسطس/آب 2019.

وقالت السفارة الروسية في بِرن لبي بي سي إن الصحيفة السويسرية إنما تسعى “لإثارة لغط من لا شيء”.