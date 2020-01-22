تونبرغ تتهم قادة العالم بالتقاعس تجاه قضايا المناخ في منتدى دافوس

انتقدت المراهقة غريتا تونبرغ، الناشطة السويدية التي تدافع عن قضايا المناخ في العالم، في خطابها بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته الخمسين، امس الثلاثاء، بشدة السياسيين وقادة الأعمال لما قالت إنه استمرار “الكلمات والوعود الجوفاء”.

وتجنبت غريتا ذكر ترامب بالاسم، لكنها وجهات تحذيرها هذا إلى قادة العالم.

وقالت مخاطبة لهم: “إنني أتعجب، ما هو سبب فشلكم الذي ستذكرونه لأطفالكم، ولماذا تركتموهم يواجهون فوضى مناخية تسببتم أنتم فيها؟ إنه لأمر سيئ جدا بالنسبة إلى الاقتصاد أن نقرر مستسلمين التغافل عن فكرة ضمان ظروف المعيشة في المستقبل، دون حتى أن نحاول؟”

“بيتنا لا يزال يحترق. وتقاعسكم يلهب النار أكثر كل ساعة، ونحن نخبركم بأن تتصرفوا وكأنكم تحبون أطفالكم أكثر من أي شيء آخر”.