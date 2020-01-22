ستيغليتز ينتقد خطاب ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي

انتقد عالم الاقتصاد، الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغليتز، خطاب ترامب. الذي ألقاه في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته الخمسين، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عنه قوله إنه كان “صادما” وإنه تكلم “كأن ما نراه بأعيننا ليس موجودا”.

وكان زعيم حزب الخضر الألماني روبرت هابيك لاذعا في نقده أيضا.

وقال واصفا الخطاب بأنه كان “إطراء للذات، يتسم بالجهل، ولا يعير أي شخص أي اهتمام، ولا يدرك مشكلات العالم. كان أسوأ خطاب سمعته في حياتي”.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، الذي وصفه ترامب بأنه “اتفاق سيئ”. وسوف يسري الانسحاب بعد اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات الرئاسة في 2020، على افتراض فوز ترامب فيها.